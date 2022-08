Toda gran historia tiene un origen. Fire Emblem fue una de esas franquicias que tardó muchos años en llegar de forma regular y oficial a nuestro territorio, por lo que hoy en día, siguen existiendo varios títulos de la saga que simplemente no hemos podido disfrutar. Hasta hace un par de años, Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light , juego que dio origen a todo en la era del Famicom, no había salido con traducción oficial. Te contamos la historia de este importante RPG.