Empleados de Ubisoft afirman que no han mejorado sus condiciones laborales

Una de las empresas que se ha metido en bastantes problemas con las denuncias laborales es Ubisoft, pues con el tiempo han salido a la luz declaraciones para nada favorables hacia la compañía de Francia. Y ahora, mediante un nuevo comunicado se asegura que ninguna de las peticiones hechas por empleados se ha cumplido, pasando así totalmente a ignorarse.

Con el fin de combatir las injusticias laborales se creó la cuenta de A Better Ubisoft en Twitter, misma que se compone tanto de trabajadores actuales así como antiguos de la desarrolladora para dar testimonios. Y aunque ha pasado un año desde que la carta abierta se firmó, los ejecutivos no han cumplido con una sola demanda por parte de los empleados.

Aquí su nuevo testimonio:

It is one year to the day that we signed our open letter to Ubisoft management calling for FAR more action to tackle abuse and setting out our four key demands. None of our demands have been met.#ABetterUbisoft #EndAbuseInGaming

— A Better Ubisoft 🤍 (@ABetterUbisoft) July 28, 2022