Con el futuro del MCU ya planeado y detallado, muchos se preguntan por qué Marvel Studios decidió revelar tanta información durante su presentación en el pasado San Diego Comic-Con. De esta forma, Kevin Feige, presidente de esta compañía, reveló que todo se debe a la confusión que causó la cuarta fase del MCU.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Feige reveló la razón por la cual ya sabemos cuándo y en dónde acabará la actual saga del MCU. Principalmente, la revelación de las dos próximas películas de Avengers es una forma de que el público tenga una idea para dónde va este universo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Teníamos que ofrecer un punto de referencia a la gente. Llevamos un ritmo ligeramente diferente. Las Fases 1, 2 y 3 eran menos proyectos durante más años. Ahora estamos haciendo más proyectos, con todas las increíbles series que hemos podido hacer en Disney+, durante menos años. Y sentíamos que teníamos que informar a la gente, que solía tener ese punto de referencia cuando los Vengadores venían a cerrar una Fase, anunciando la Saga del Multiverso y las dos próximas películas de los Vengadores”.

Durante los últimos dos años, el público se ha preguntado cuál es la dirección del MCU, ya que diversos proyectos apuntaban a varias ideas. Series y películas como WandaVision, LOKI Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange and the Multiverse of Madness tienen un enfoque en el multiverso, mientras que Falcon and the Winter Soldier se dirige a Thunderbolts. Sin embargo, no hay una gran relación con Thor: Love and Thunder, Shang-Chi, Eternals o Ms. Marvel.

De esta forma, al revelar los planes para la quinta y sexta fase, Feige espera que el público tenga en mente siempre la línea final. En temas relacionados, esta es la quinta fase del MCU. De igual forma, estas son las diferencias entre Thanos y Kang.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que no hubo una dirección clara con la cuarta fase del MCU, el revelar la meta final tan temprano es algo que bien podría afectar a Marvel en un futuro, ya que el cine y la vida son volátiles, y tal vez la conclusión que se tiene en mente no será la que veamos al final del día.

Vía: Cultura Ocio