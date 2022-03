5 juegos a seguir durante abril

Febrero y marzo fueron verdaderamente intensos. Básicamente cada semana de dichos meses tuvo uno o más estrenos de consideración que nos dejaron sin tiempo y claro, con una cartera en mal estado. Dicen que todo lo que sube tiene que bajar e indudablemente abril marca el inicio de una temporada considerablemente más tranquila si de lanzamientos de videojuegos hablamos. Por supuesto, esto no quiere decir que no vayan a haber juegos nuevos de los cuales hablar, solo no habrá tantos como los que acabamos de pasar. Con el objetivo de que ninguno de los grandes nombres pase bajo tu radar, te hemos preparado una lista de cinco títulos a los que no deberías de perderles la pista durante las siguientes cuatro semanas. Esperamos a que nos cuentes ¿cuál de todos ellos es el que más esperas?

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Para muchos y con justa razón, la fórmula de los juegos de Lego lleva ya un muy buen tiempo completamente estancada y con poco para ofrecer. Conscientes de dicha situación, la gente de Traveller’s Tales ha decidido darle un giro a su forma de hacer juegos de la famosa marca de juguetes y demás licencias, repensando por completo su estructura. Para lograrlo, ha venido un duro y muy largo proceso de desarrollo de lo que será Lego Star Wars: The Skywalker Saga, el título más ambicioso por mucho del estudio desarrollador que como ya te lo comentábamos, promete cambiar muchas de las reglas que estos juegos habían venido utilizando a lo largo de toda su historia. El próximo 5 de abril podremos comprobar si todas las promesas se cumplieron o no.

MLB The Show 22

Los amantes de la pelota caliente estarán muy contentos porque además de que la nueva temporada de las Grandes Ligas finalmente estará arrancando, un nuevo juego de la aclamada serie de San Diego Studio estará llegando a todas las consolas para acompañar la emoción que se tiene. Importante mencionar que a pesar de estar siendo desarrollado por un estudio de PlayStation, MLB The Show 22 también tendrá su versión de Xbox como pasó el año pasado de sorprendente manera, además de que para rematar, el Nintendo Switch también recibirá al béisbol con su propia adaptación. Estamos completamente seguros de que este 5 de abril, todos quedarán muy satisfechos con el resultado de esta nueva entrega, pues hay que aceptarlo, jamás se nos ha fallado con esta franquicia.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Uno de los RPG más queridos de todos los tiempos estará de regreso con una nueva versión para PS4, Xbox One y Switch este próximo 7 de abril. Luego de confirmarlo en un Nintendo Direct, Square Enix está listo para regresarnos al mundo de Chrono Cross con la Radical Dreamers Edition, la cual, además de remasterizar al clásico del primer PlayStation, tendrá contenido extra que no muchos pudieron disfrutar en su momento. La cosa aquí es que el resultado final en realidad está en el aire, pues el publisher suele ser famoso por la inconsistencia que llega a tener al momento de traer de vuelta a sus viejos juegos si de calidad hablamos. Crucemos los dedos para que se le haga justicia a este importante título que indudablemente marcó a más de uno.

13 Sentinels: Aegis Rim

Sí, lo sabemos. 13 Sentinels: Aegis Rim en realidad es un juego que nos llegó desde 2020 al PlayStation 4, pero por desgracia, no muchos lo voltearon a ver a pesar del enorme prestigio de un estudio como Vanillaware que sigue estando arropado por un gigante como Atlus. Este nuevo trabajo de George Kamitani es simplemente brillante y una de las mejores historias que el medio nos ha contado en un muy largo tiempo, por lo que creemos, ahora que estará llegando al Nintendo Switch este 12 de abril, es una grandísima oportunidad de que lo experimentes de primera mano si es que no lo has hecho en el PS4. De verdad, es una aventura que se grabará en tu memoria para siempre y que se quedará con un lugar muy especial en tu corazón. Ahora solo toca esperar a que esta nueva versión funcione perfectamente.

Nintendo Switch Sports

¿Recuerdas lo especiales que fueron los primeros días con el Nintendo Wii gracias al súper innovador concepto de Wii Sports? Pues parece que la compañía de Mario quiere replicar dicho momento, ya que Nintendo Switch Sports está confirmado y llegará el siguiente 29 de abril con la promesa de convertirse en el nuevo centro de atención en cualquier reunión que tengamos ahora que ya nos podemos ver mucho más, además de que claro, llega justo para el Día del Niño. Las expectativas son bastante altas de lo que se pueda lograr con este juego, pues los Joy-Con tienen tecnología considerablemente más avanzada que lo que se podía lograr con el Wii Remote a finales de 2006.