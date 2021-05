5 grandes personajes LGBT de los videojuegos

La representación y diversidad dentro de los videojuegos cada vez se convierte en una práctica más común que por supuesto, se debe normalizar a la brevedad. Autores modernos han encontrado la manera de que ciertos sectores de la población se puedan ver reflejados en una obra interactiva, esto cuidando detalles y haciendo que todo haga sentido. Ahora que justo nos encontramos en medio de estos días celebrando la lucha contra terribles prácticas como la homofobia, hemos decidido recordar a cinco grandes personajes LGBT dentro del gaming, que se han robado nuestros corazones. ¿Cuál otro recuerdas que haya sido especial?

Tracer (Overwatch)

Lena Oxton mejor conocida como Tracer, básicamente se convirtió en la mascota oficial de Blizzard cuando en 2016 comenzaba la fiebre por Overwatch. Su diseño y por supuesto, su marcada personalidad con un encantador acento británico, hicieron que todos nos enamoráramos rápidamente de ella, al punto de que bien podría ser considerada como uno de los rostros más reconocibles del gaming moderno. Vaya sorpresa la que nos llevamos cuando un inesperado movimiento, la compañía que la creó reveló que en realidad, estábamos frente a un personaje gay. Lo mejor de todo esto asunto es que para nada cambió nuestra percepción de ella, incluso se ganó a más fans que cada vez que la ven, no pueden evitar suspirar.

Ellie (The Last of Us)

La narrativa dentro de los videojuegos se ha convertido en algo verdaderamente importante y hasta polémico por momentos. The Last of Us de 2013 demostró que el medio está listo para contar historias tan importantes como lo hace el cine y la literatura. En dicha aventura, sentir algo por Ellie fue completamente natural, y en el DLC que recibió dicho título bajo el nombre de Left Behind, conocimos un lado mucho más íntimo de esta adolescente. Sí, nuestra querida Ellie forma parte de la comunidad LGBT, siendo uno de los personajes más tangibles que podamos tener dentro del medio. Dicho asunto se acentuó de manera muy marcada en The Last of Us: Part II, juego que más que ser de traición y venganza, se trata de una bella historia de amor entre dos personas del mismo género. Niel Druckmann le dio al clavo sobre cómo retratar de la mejor manera el tema, por más que a alguno retrogradas les haya hecho ruido.

Flea (Chrono Trigger)

La representación de personajes LGBT dentro de los videojuegos no es algo necesariamente nuevo. Es cierto que de unos años para acá se ha visto con mucha más fuerza todo esto, pero en realidad, desde siempre han estado presentes. Para prueba, lo que vimos a mediados de los noventa con el legendario Chrono Trigger, en donde conocimos a Flea, un enemigo que suelta una línea que no solo deja claro su orientación sexual y género, sino que impone un fuerte mensaje. Esto es lo que el personaje dice en el clásico RPG: “Hombre, mujer, todo es lo mismo. El poder es belleza, y yo soy deliciosamente fuerte”. Una de las línea más recordadas y comentadas en la historia del gaming.

Kaidan Alenko (Mass Effect)

En gran parte, la magia de sagas como la de Mass Effect, deriva de que nuestras decisiones sí tienen un impacto y consecuencias directas en cómo es que se desarrolla la historia que se nos está contando. De entre todas las cosas que uno puede decidir en los juegos de BioWare, es la orientación sexual y género de tu personaje, además de incluso, influenciar en la de los otros personajes a los que conoces. Claro, algunos de ellos con ciertas tendencias como fue el caso de Kaidan Alenko, quien básicamente nos acompaña desde el inicio de nuestra aventura intergaláctica y que orgullosamente, forma parte de la comunidad LGBT, demostrando que nuestra galaxia no solo puede estar repleta de diversidad de especies, sino que también y como es lo obvio, hay mucho espacio para diferentes preferencias sexuales.

Gay Tony (Grand Theft Auto IV)

Para muchos, una de las mejores expansiones jamás hechas. Después de todo el furor en el que se convirtió Grand Theft Auto IV en su momento, Rockstar Games decidió expandir los relatos de Liberty City, esto a través de dos contenidos descargables bastante sustanciosos. Uno de ellos se título “The Ballad of Gay Tony”, en el cual, se nos contaba la historia de un excéntrico personaje que se hacía llamar Gay Tony y que tenía en jaque a media metrópoli. Si tienes ganas de ver a un personaje LGBT empoderado y muy orgulloso de su propia personalidad y orientación sexual, esta aventura es una de las mejores que puedas tener. Fue verdaderamente fabuloso ver cómo se escribió a esta individuo para darle variedad y diversidad al propio juego, justo como pasa en la vida real.