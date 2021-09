5 brillantes elementos de la Castlevania: Advance Collection

Luego de varios días de muchos rumores, finalmente se confirmó que una nueva colección de juegos de Castlevania se estaría lanzando, esto durante el último Nintendo Direct. Lo que sí fue una completa sorpresa tuvo que ver con el hecho de que la Castlevania: Advance Collection estaría disponible justo después de su revelación oficial. De esa manera, todos los interesados lo podrían comenzar a jugar inmediatamente ya sea en Nintendo Switch, PS4, Xbox One o PC. Por supuesto, acá en Atomix no perdimos el tiempo y ya iniciamos nuestro paso por esta genial compilación, la cual, hasta el momento, nos ha parecido brillante. Por tal motivo, hemos decido prepararte este listado en el que te presentamos cinco puntos específicos que nos han encantado de la colección y por los que creemos, deberías de darle una oportunidad en cuanto puedas. Esperamos tus comentarios al respecto.

Genial trabajo visual

Probablemente, el punto más importante siempre que hablamos de traer viejos juegos a nuevas plataformas. En efecto, estamos hablando de títulos que, o ya cumplieron 20 años desde su lanzamiento original, o que están muy cerca de hacerlo. De nueva cuenta, Konami recurrió a los genios de M2 para regresar a la vida a estos cuatro títulos y justo como era de esperarse, el trabajo de emulación es impecable. Cada una de estas entregas luce sensacional tanto en la pantalla del Switch, como al momento de llevarlos a una TV de mayores dimensiones. Las opciones de visualización son muy adecuadas, aunque nos había encantado la posibilidad de poner una mascara de GBA. Queja minúscula, pero que teníamos que mencionar. De igual forma, tenemos un gran trabajo en la parte auditiva, el cual, resalta la gran labor que los músicos del estudio nipón hicieron su momento.

¡Versiones internacionales!

Hace dos décadas, el medio funcionaba de formas bastante distintas. Por ejemplo, las versiones por región que se tenían de un mismo título, distaban en más de una forma entre ellas, por lo que podías tener una experiencia marcadamente diferente si jugabas la versión japonesa, en comparación con la americana o europea. Sabiendo esto y claro, conociendo el valor que los coleccionistas le dan, M2 y Konami decidieron que la Castlevania: Advance Collection no solo incluyera las versiones que llegaron a nuestra región en su momento, sino que se te permite seleccionar entre el resto, lo cual, evidentemente le da un valor agregado al paquete bastante importante. Es muy especial ver cómo lucían las portadas y logos de estos juegos en Japón y Europa, además de claro, poder conocer de primera mano qué tipo de diferencias había entre ellas al momento de jugar.

Más comodidad

Entendiendo perfectamente que la forma de jugar ha cambiado mucho en las últimas dos décadas y que claro, un montón de nuevos jugadores estarán experimentando por primera vez estos títulos en carne propia, se decidió colocar algunas opciones que harán que tu paso por el castillo de Drácula y sus alrededores, sea mucho más llevadero. Los cuatro juegos contenidos en la Castlevania: Advance Collection te dan la opción de generar archivos de guardado en cualquier momento, esto independientemente del sistema con el que contaban los juegos en su forma original. De esa manera, podrás salvar tu avance en cualquier punto de la aventura. Sumado a lo anterior, si te llegas a topar con una zona o jefe que te esté dando muchos problemas para poder progresar, tendrás a la mano la habilidad de rebobinar lo sucedido para regresar justo al punto que lo desees. Es importante mencionar que todo esto es completamente opcional, por lo que si quieres tener una experiencia como la original, puedes ignorar todas estas opciones sin ninguna clase de problema.

Extras que valen la pena

Siempre que se publica una colección o versión remasterizada de uno o varios viejos títulos, se presenta una oportunidad para dar acceso a más partes de su legado. Sin duda alguna, el tener extras sobre cómo es que estas obras fueron hechas o cualquier tipo de documento de su desarrollo, es algo que más de uno agradecemos infinitamente. M2 sabía de esto y para la Castlevania: Advance Collection, decidió tirarse un clavado en los archivos de Konami para presentarnos una amplia galería de arte oficial de estos cuatro títulos en alta resolución. Es todo un deleite ver estas preciosas ilustraciones en la pantalla de tu casa con la posibilidad de hacerles zoom para apreciar su detalle. Por si todo esto no fuera poco, la colección contiene los soundtracks oficiales de estos juegos. Sobra decir el gran valor en todo sentido que este tipo de extras le agregan a un producto como el que se nos está presentando.

Cuatro imperdibles juegos

Dicho todo lo anterior, tenemos que la Castlevania: Advance Collection contiene a cuatro importantes juegos de esta adorada franquicia, tres de ellos que vieron la luz en el Game Boy Advance y uno que básicamente podríamos considerar como un bonus. Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance y Castlevania: Aria of Sorrow, componen a este trilogía que dio paso a la era post Symphony of the Night. Además, por una razón que desconocemos, se decidió incluir a Castlevania: Dracula X de Super Nintendo, título que representó a una especie de reimaginación de Castlevania: Rondo of Blood. Sobra decir que el precio al cual se venden las versiones originales de estos juegos actualmente, se encuentra por las nubes y para nada se acerca a los $19.99 dólares que cuesta esta colección con todos sus extras.