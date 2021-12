Uno de los puntos más llamativos de Spider-Man: No Way Home es la inclusión de múltiples villanos clásicos de la serie. De esta forma, actores como Alfred Molina, William Dafoe y Jaime Foxx han regresado a los papeles que muchos creían imposible ver una vez más. Es así que Tom Holland, el actor principal de esta nueva cinta, nos platicó sobre cómo es que estos personajes son tratados.

Sin duda alguna, manejar a todos los actores que aparecen en esta cinta no fue una tarea sencilla. Afortunadamente, Holland asegura que los escritores de No Way Home y John Watts, el director, hicieron un gran trabajo al darle una buena conclusión a los principales villanos. Esto fue lo que nos comentó:

“Fue increíble. Fue algo complicado para los escritores y John Watts [el director] darles una conclusión a sus historias, pero fue increíble. Tener a Alfred Molina, William Dafoe y a Jamie Foxx, y ver a sus personajes una vez más con vida fue increíble, y estoy encantado de haber formado parte de este proyecto”.

Si bien los detalles de las apariciones de estos personajes aún son un misterio, más allá de simplemente estar relacionados con el multiverso, este es un sueño hecho realidad para muchas personas, entre ellos, Tom Holland. Ahora solo necesitamos esperar un par de días más para descubrir si Tobey Maguire y Andrew Garfield también están involucrados.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2021. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra entrevista completa con Tom Holland. De igual forma, esto fue lo que nos comentó el actor respecto a las expectativas de los fans.

Nota del Editor:

Es agradable ver una vez más a estos actores en algunos de sus papeles más icónicos. Si bien aún hay dudas relacionadas con el trato, el tiempo y resolución de cada villano, Holland asegura que no hay algo de qué preocuparse.

