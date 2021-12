Chris Pratt será el encargado de la voz de Mario en la película de este personaje. Pese a que aún no tenemos un vistazo oficial a esta cinta, durante los últimos meses hemos visto un sin fin de ediciones por parte de los fans que nos dan una mirada a lo extraño que resulta ser esta información. Ahora, un fan ha llevado este meme a una nueva frontera al crear una versión de Super Mario Bros., la cual cuenta con la voz de Chris Pratt.

Así es, en estos momentos puedes disfrutar de una extensión para Google Chrome, conocida como Chris Pratt is Super Mario, la cual permite que todo el mundo disfrute del nivel 1-1 del original Super Mario Bros. Todo es exactamente como lo recuerdas. Sin embargo, cada acción de Mario está acompañada de una línea de diálogo que Chris Pratt ha dicho en películas como Jurassic World y Guardians of the Galaxy.

Esta extraña versión de Super Mario Bros. está disponible de forma gratuita, y cualquiera lo puede jugar aquí. Obviamente, este es un chiste, y no representa la voz que tendrá Pratt en la película de Super Mario Bros. Sin embargo, no deja de ser gracioso en múltiples sentidos.

En temas relacionados, el productor de esta cinta defiende la decisión de elegir a Chris Pratt como Mario. De igual forma, aquí te decimos si este personaje tendrá su acento italiano en la película.

Vía: Nintendo Life