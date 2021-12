Pese a que el futuro del DCEU aún no está completamente definido, Dwayne Johnson, quien interpreta a Black Adam en este universo, asegura que eventualmente veremos un enfrentamiento entre este personaje y Superman.

En una reciente entrevista con Total Film, Johnson habló sobre el futuro de su personaje dentro del DCEU. Si bien hay una serie de detalles que necesitan ser aclarados, la ex-estrella de la WWE asegura que en un futuro una pelea entre Black Adam y Superman se hará una realidad en una película live action, esto sin importar quién le dé vida al hombre de acero. Esto fue lo que comentó:

“Tenemos una oportunidad para construir estos personajes correctamente. Prestamos atención a algunas de las fallas que otras películas habían experimentado en el pasado, en el mundo de DC, y lo que, con razón, hizo que muchos fanáticos se sintieran infelices y enojados, y, como fan, yo era uno de ellos.

Entonces, asegurémonos de respetar la tradición y la mitología, pero no nos dejemos esposar creativamente. Podemos hacer cualquier cosa si mantenemos a la audiencia primero. Entonces, para mí, hay una batalla que va a terminar algún día, entre Black Adam y Superman. No sé quién será ese Superman, y no sé quién lo interpretará. Eso está bien. No necesito saberlo ahora. Sin embargo, estoy seguro de saber eso. Y eso se basa en lo que quieren los fanáticos. Trabajamos al revés desde allí”.