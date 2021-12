Aquí el primer vistazo a la reunión de Harry Potter

El próximo 29 de diciembre se celebrará el 20 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película de esta serie. Como parte de los eventos que veremos por este aniversario, HBO Max tiene planeado estrenar un especial en donde los actores originales se reunirán para hablar sobre el legado de la serie y más. De esta forma, recientemente se compartió el primer vistazo a este esperado evento.

Este evento es conocido como Harry Potter: 20th Anniversary Return to Hogwarts y, similar a la reunión de Friends, está enfocado en darle un espacio a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, los actores de Harry, Ron y Hermione respectivamente, para hablar sobre el legado de las películas y el trabajo de J.K. Rowling.

De esta forma, la cuenta oficial de HBO Max por fin ha compartido la primera imagen oficial de esta reunión, en donde podemos ver a los tres actores principales en la sala de Gryffindor.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021