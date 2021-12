Spider-Man: No Way Home está a solo una semana de distancia. Las expectativas por esta cinta están al tope. De esta forma, no hace mucho tuvimos la oportunidad de hablar con Tom Holland, actor encargado de interpretar al arácnido del MCU, y platicar sobre la evolución de su personaje, las participaciones de los villanos clásicos, y la posible aparición de dos actores que muchos esperan ver en pantalla.

-¿Crees que la esencia de Spider-Man siendo el amigable vecino perdió algo de su significado con todas las aventuras intergalácticas e historias sobre multiversos que el MCU está contando?

“Es interesante. Las primeras dos películas estuvieron enfocadas en la idea de que Spider-Man era el vecino amigable, en donde estaba venciendo a criminales del mundo bajo, mientras era un niño. Esta película es sobre Spider-Man madurando, por eso estamos viendo a estos villanos de gran nivel, como Doc Ock, el Duende Verde, Electro, Sandman y Lizard. Peter Parker está evolucionando, se está convirtiendo en un hombre”

-Como ya lo habías mencionado, Spider-Man: No Way Home nos ofrece tres generaciones de Spider-Man, refiriéndose principalmente a los villanos de la serie. ¿Cómo es que estos antagonistas son tratados en la película?

“Fue increíble. Fue algo complicado para los escritores y John Watts [el director] darles una conclusión a sus historias, pero fue increíble. Tener a Alfred Molina, William Dafoe y a Jamie Foxx, y ver a sus personajes una vez más con vida fue increíble, y estoy encantado de haber formado parte de este proyecto”.

-No es una exageración decir que Spider-Man: No Way Home es la película más grande del año. De esta forma, ¿crees que las expectativas del público lograrán cumplirse?

“Sin lugar a duda. Será una gran película”.

-Considerando los rumores sobre la aparición de ciertos personajes, ¿puedes ofrecer algún consejo a la gente que no puede esperar para ver la cinta, y que quizás tengan unas expectativas que quizás no se cumplan?

“Todo lo que diré sobre todos estos rumores sobre quién aparece o quién no aparece en esta película, es que la única forma de saber si estos rumores son ciertos es ir a los cines y descubrir por su cuenta”.

-Tomando en cuenta que esta tal vez sea tu última película en este papel, ¿qué significa para ti ser Spider-Man?

“Ha sido un sueño hecho realidad. Ha cambiado mi vida en todos los sentidos, no podría estar más agradecido con Marvel y Sony por ofrecerme esta oportunidad, y ayudarme en este proceso. Ellos no solamente me dieron el trabajo, me ayudaron durante todo el tiempo. Ha sido asombroso, y no cambiaría algo”.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2021. En temas relacionados, Tom Holland ha vuelto a negar la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. De igual forma, el actor ha compartido sus momentos favoritos de las otras películas de Spider-Man.