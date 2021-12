Guía de regalos 2021: Juegos en descuento

Si bien este año vimos una serie de lanzamientos de gran nivel. Sin embargo, no hay que olvidar la gran lista de juegos que actualmente están disponibles, y quizás aún no tengas en tu colección. De esta forma, a continuación te presentamos los mejores regalos que alguien que aún no tiene un PS5 o Xbox Series X puede disfrutar.

–Hades – Actualmente a $819 pesos.

Uno de los mejores juegos del año pasado a un precio que vale mucho la pena. Escapa de Hades mientras mueres una y otra vez.

–Horizon Zero Dawn Complete Edition – Actualmente a $299 pesos.

Prepárate para la llegada de la secuela el próximo año, y disfruta de la versión definitiva de uno de los mejores juegos de mundo abierto de la generación pasada.

–Mario Kart 8 Deluxe – $1,099 pesos.

Súmate a los casi 40 millones de personas que ya tiene esta entrega, y disfruta de uno de los mejores juegos para disfrutar en la época navideña.

–God of War III Remastered – Actualmente a $299 pesos.

Antes de que Kratos llegara a la mitología nórdica, este Dios concluyó su aventura en Grecia, y esta es su remasterización para el PS4.

–Lego DC Super-Villains – Actualmente a $299 pesos.

Esta es probablemente la mejor aventura de LEGO hasta el momento, y un buen spin-off de la serie de Batman. Nada como explorar las calles de Ciudad Gótica como uno de los villanos más icónicos de DC.

–Call Of Duty Infinite Warfare – Actualmente a $149 pesos.

Si te decepcionó Vanguard, es probable que este nuevo título sea la solución a tu problema. A este precio, no afecta mucho a tu cartera sumar un juego más de Call of Duty a tu colección.

–Batman: Return to Arkham – Actualmente a $399 pesos.

Dos juegos por el precio de uno. No hay nada mejor que celebrar la navidad visitando los peores lugares de Ciudad Gótica con la capa del Caballero de la Noche.

–Cyberpunk 2077 – Actualmente a $329 pesos.

El tiempo ha sido amable con Cyberpunk 2077, y la versión que actualmente está disponible es mucho mejor que la llegó al mercado hace un año.

–Hitman II – Actualmente a $275 pesos.

Si ya tienes Hitman III, completa la colección con este título, el cual presenta una serie de misiones que pondrán a prueba todas tus habilidades para asesinar a tus objetivos de la forma más silenciosa posible.

–Assassin’s Creed: Ezio Collection – Actualmente $361 pesos.

Una colección con tres gigantescos juegos de mundo abierto a un precio que no encontrarás en otro lado.

Vía: Amazon