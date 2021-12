Cada vez falta menos para el estreno de Spider-Man: No Way Home, por lo que también falta menos para conocer si sí tendremos nuestro Spider-verse live-action con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Hay muchos rumores al respecto, y aunque Holland no ha dicho nada oficial, sí mencionó cuáles son sus momentos favoritos de las otras versiones del arácnido en la pantalla grande.

Como parte de una nueva entrevista con Jake’s Take, el actor británico mencionó lo siguiente en cuanto a las películas de Sam Raimi:

“Me encanta la pelea final entre Spider-Man y Goblin. Creo que me hubiera encantado que en nuestras películas también rompiéramos el traje. ¿Ya sabes cómo siempre se rompe su traje y su máscara? Realmente me gustaba eso porque aporta un tipo de realismo a las lesiones que puede sufrir Spider-Man.”

Por supuesto, Holland no podía dejar de lado las películas con Garfield, y esto fue lo que dijo sobre ellas:

“De hecho me gustó bastante la escena con la patineta. Sé que eso se aleja un poco de lo que es Peter Parker, pero disfrute mucho esa secuencia. Creo que esas películas fueron muy divertidas. Trajeron aspectos sobre la vida de Peter Parker de una manera interesante y divertida.”

Como te decía anteriormente, la idea del Spider-Verse sigue manteniéndose como un simple rumor, sin embargo, hay varias pistas que apuntan a su existencia. Acá puedes conocer algunas de las más obvias que han surgido en el último año.

Spider-Man: No Way Home llega a cines mexicanos el próximo 15 de diciembre.

Nota del editor: A estas alturas es fácil asumir que sí veremos un Spider-Verse live-action en No Way Home. Creo que existe la suficiente evidencia como para respaldar la participación de Maguire y Garfield dentro de la película, y no me quiero imaginar la decepción que se llevará el fandome si ninguno de estos dos actores aparecerá en la pantalla grande.

Via: IGN