Por años, los fans han soñado con tener un nuevo juego de The Legend of Zelda con gráficas igual de increíbles que su gameplay. Breath of the Wild ha sido lo más cerca que hemos estado de esta fantasía, pero con la llegada de Unreal Engine 5, ya empezaron a aparecer distintos proyectos hechos por la comunidad que nos muestren el potencial de este motor gráfico. Pues el más reciente de ellos nos ha dejado boquiabiertos y por acá lo puedes ver.

Vía su canal de YouTube, el usuario RwanLink nos mostró un video de TLOZ creado en Unreal Engine 5, en donde podemos ver al icónico Kakariko Village renderizado con esta nueva tecnología. Aquí abajo puedes ver sus impresionantes resultados:

Esta no sería la primera vez que tuvimos un proyecto similar, puesto que anteriormente, otro creador de contenido también nos mostró cómo se vería un juego de TLOZ corriendo en este motor gráfico. ¿Tal vez Nintendo debería empezar a tomar notas?

Nota del editor: Por más que me encantaría tener un juego de ese estilo, los títulos de TLOZ nunca han destacado necesariamente por su apartado gráfico. Vimos que BOTW hizo cosas increíbles en el Switch, y solo es cuestión de que Nintendo logre implementar el estilo gráfico adecuado para estos juegos. Ya veremos cómo evoluciona la franquicia en un futuro.

Via: YouTube