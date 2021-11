Así se vería The Legend of Zelda en Unreal Engine 5

No cabe duda alguna que The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes dentro de la industria de los videojuegos, y cada nueva entrega de la serie casi siempre es motivo de celebración. Breath of the Wild definitivamente representó una importante evolución para la saga, pero ¿qué sigue después? Además de su secuela, este video fanmade nos muestra cómo se vería uno de estos juegos utilizando el más novedoso motor gráfico de Unreal.

El video en cuestión lleva como nombre The Legend of Zelda: Lost Woods y a través del canal de YouTube, OotavidMann, nos muestra todo el potencial del Unreal Engine 5 utilizando cosas como Lumen, un sistema de iluminación y reflexión propio de este motor gráfico, así como de Nanite.

Actualmente no hay ningún juego allá fuera que ya esté utilizando este nuevo motor gráfico, pero con la nueva generación de consolas finalmente sobre nosotros, es cuestión de tiempo para que este tipo de proyectos termine por convertirse en realidad gracias al poder del PS5 y Xbox Series X|S. Claro, nunca veremos un juego de Zelda en estas plataformas, pero seguro tendremos cosas similares.

Nota del editor: Claro que nos encantaría ver un juego de esta saga con esas gráficas, pero considerando que Nintendo todavía se encuentra muy atrasado en este apartado en específico, tal vez debamos esperar muchos años más para que se vuelva oficial. Por mientras, este video hace un gran trabajando mostrándonos cómo se vería un juego así.

Via: YouTube