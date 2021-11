GTA: The Trilogy ha regresado a PC

Después de múltiples meses de espera y rumores, el pasado 11 de noviembre por fin llegó Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition a nuestras manos, y el lanzamiento fue todo menos óptimo. No solo se reportaron varios glitches y errores visuales, sino que esta colección fue retirada de PC sin una clara explicación. Afortunadamente, este último punto ya ha sido solucionado.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Rockstar ha señalado que GTA: The Trilogy ya está disponible una vez más para su descarga en PC, vía el servidor de Rockstar Games Launcher. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o

