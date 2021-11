El código de “Hot Coffee” está en GTA: The Trilogy

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition se encuentra actualmente en el ojo del huracán. Después de un lanzamiento acompañado de glitches, errores visuales y su salida de PC, ahora los data miners han encontrado un par de códigos que hacen referencia a canciones que no están disponibles en la colección, así como al infame modo de Hot Coffee.

Para aquellos que no lo recuerden, GTA: San Andreas cuenta permite que el protagonista tenga relaciones con varios personajes. Aunque esto se reduce solamente a una cinemática que no muestra este acto, pero sí lo deja implícito, en el 2005 se encontraron rastros de un mini-juego gráfico de estos eventos. Esto resultó en una serie de controversias, problemas legales y una cobertura mediática de gran nivel.

Lol the code for hot coffee was left in the gta remasters pic.twitter.com/JCVn5JSZUD — secretagentmammal (@the_agent_man) November 13, 2021

Ahora, en medio de una serie de controversias diferentes, varios data miners han encontrado un par de líneas de código que hacen referencia al modo “Hot Coffee”. Junto a esto, también se han localizado comentarios por parte de los desarrolladores, contenido inédito y canciones que no están presentes en el producto final.

Sin embargo, esto no significa que el modo “Hot Coffee” se pueda activar en la remasterización, al menos no de una forma sencilla. Si bien parte de esta infame sección está en el código, varios de los assets necesarios no están presentes. Por el momento no hay información que explique por qué esta información se encuentra en la colección, pero esto parece indicar que los desarrolladores usaron el “master” original, y no decidieron eliminar estas referencias.

Por su parte, Rockstar ya está trabajando para crear una serie de parches para solucionar los problemas que se han presentado hasta el momento. De igual forma, puedes checar nuestro gameplay de este título aquí.

Nota del Editor:

Es extraño que todo este contenido eliminado esté presente. Si bien el modo de “Hot Coffee” seguramente ya no será tan alarmante como lo fue hace más de una década, esto demuestra que Rockstar no le otorgó el tiempo suficiente a revisar todos los apartados necesarios antes de salir al mercado.

Vía: secretagentmammal