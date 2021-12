Está claro que la emoción de los fans por Spider-Man: No Way Home ha alcanzado un nivel extraordinario. Esto se debe principalmente a todas las teorías y rumores sobre esta cinta. Sin embargo, también son los actores quienes constantemente han declarado que este será uno de los mejores largometrajes del MCU. Algo que el mismo Tom Holland no para de decir.

De acuerdo con el actor encargado de interpretar a Spider-Man en esta ocasión, No Way Home es “la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada”. Holland claro que está consciente de que Avengers: Infinity War y Endgame también fueron sumamente ambiciosas, pero estas dos cintas contaban con la participación de decenas de personajes, y fueron el resultado de una década de planeación.

Si bien parece que No Way Home no tiene tanta planeación para su culminación, o al menos algo no tan complicado como lo fue el camino hasta Endgame, la idea de decirle adiós a otra versión de Spider-Man, y ver de regreso a múltiples villanos clásicos es algo que ha atraído la atención del público.

Recordemos que tanto las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield terminaron de forma inesperada, ya que cintas como Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3 fueron canceladas. Es así que No Way Home parece que por fin le dará un cierre justo a este personaje.

Si bien parece que hay planes para hacer más películas de Spider-Man con Tom Holland, hay que considerar que No Way Home bien podría ser la última vez que veamos a este actor tomar el rol del arácnido. De esta forma, esperemos que el MCU logre ofrecernos una buena despedida para este papel.

