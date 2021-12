Kirsten Dunst habla sobre retomar a Mary Jane

Si bien los rumores relacionados con Spider-Man: No Way Home están relacionados principalmente con la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, también se especula que Kirsten Dunst, quien le dio vida a Mary Jane en la trilogía de Sam Raimi, estaría de regreso en esta cinta. Ahora, recientemente la actriz fue cuestionada sobre este tema, avivando así los deseos de los fans.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Dunst fue cuestionada sobre las posibilidades de aparecer una vez más como Mary Jane en la pantalla grande. Si bien la actriz no confirmó o negó su aparición en No Way Home, sí dejó en claro que le encantaría retomar este papel. Esto fue lo que comentó:

“Ojalá me pusieran en otra. Como una Mary Jane mayor. ¿Por qué no? Haría [otra película de superhéroes]. ¡Todos los demás lo están haciendo!”

Una versión más adulta de Mary Jane no es algo nuevo para el universo de Spider-Man, incluso vimos algo así en Into the Spider-Verse hace un par de años. Sin embargo, esto es algo que no ha estado presente en las versiones live action de este personaje. Quizás esto se haga realidad en unos días, solo nos queda esperar.

En temas relacionados, la gente ya se está peleando por boletos para la película. De igual forma, esta cinta es un éxito en pre-ventas.

Nota del Editor:

Si bien sería genial ver a Kirsten Dunst una vez más como Mary Jane, No Way Home ya de por sí es una película repleta de personajes, por lo que meter más suena como una mala idea. Sin embargo, un cameo o mención a esta versión de la novia de Peter Parker no suena mal.

Vía: Entertainment Weekly