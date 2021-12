Durante The Game Awards 2021 veremos una serie de sorpresas que seguramente serán del agrado del público. Sin embargo, parece que uno de estos anuncios ya se arruinó. Recientemente se filtró la existencia de The Matrix Awaken, una experiencia creada con el Unreal Engine 5, esto debido a información que salió antes de tiempo en la PSN.

De acuerdo con la información encontrada en el sitio de la PSN, este título es descrito como “The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience”. Es así que se especula que este no será un juego completo, sino simplemente un demo, o una experiencia que prepare al público para el estreno de The Matrix Resurrections. Junto a esto, se ha señalado que esto solo llegará al PS5, aunque esto bien podría cambiar una vez que el anuncio oficial esté disponible.

Por último, y tomando en consideración que Resurrections se estrenará el próximo 22 de diciembre, es muy probable que The Matrix Awaken llegue antes de esta fecha. Si bien por el momento no está confirmado que esta revelación formará parte de The Game Awards, es muy probable que este sea el caso.

Vía: Comicbook