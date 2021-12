Después de lo que parecía el final de Age of Empires, hace unos años esta serie regresó con tres Definitive Edition, así como una cuarta entrega totalmente nueva el pasado mes de octubre. Si bien los fans están contentos con estos títulos, muchos se siguen preguntando si Age of Mythology recibirá el mismo tratamiento. Si bien por el momento no hay algo oficial, parece que el estudio encargado de esta serie ya está trabajando en algo nuevo.

Como lo señala el perfil en LinkedIn de Noble Smith, director narrativo en World’s Edge, estudio responsables por la serie de RTS, el equipo ya se encuentra trabajando en títulos sin anunciar, así como en otros proyectos transmedia. Ante la falta de información concreta, muchos fans han señalado que esto probablemente está relacionado con Age of Mythology.

Aunque World’s Edge aún no ha confirmado si un nuevo juego o remasterización de Age of Mythology ya está en desarrollo, el estudio está al tanto de las demandas del público, ya que constantemente son cuestionados al respecto, y siempre responde asegurando que no se han olvidado de la serie.

Considerando que el 2022 marca el 20 aniversario de Age of Mythology, este sería el momento perfecto para volver a ver esta propiedad de regreso. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Age of Empires IV. De igual forma, la civilización de México ha llegado a Age of Empires III.

Nota del Editor:

Es bastante probable que algo como Age of Mythology Definitive Edition ya esté en marcha. Si bien World’s Edge y Relic Entertainment están más enfocados en proporcionarle soporte a Age of Empires IV y las otras versiones definitivas, no sería una gran sorpresa si en el próximo año se anuncia el regreso del juego mitológico.

Vía: Noble Smith