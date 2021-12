Los 5 mejores episodios del anime de Jojo’s

La emoción por el estreno de Stone Ocean no se detiene. Al igual que otras producciones, los fans tienen sus episodios favoritos del anime. Si bien medir la popularidad de una serie con más de 100 capítulos es algo difícil, sitios como IMDB han logrado recopilar la información necesaria para crear una lista bastante concisa de los mejores episodios que Jojo’s Bizarre Adventure tiene para nosotros. De esta forma a continuación te contamos cuáles son los capítulos mejor calificados de este anime, y por qué.

5.- Another One Bites the Dust, Part 2

El clímax de Diamond is Unbreakable está conformado por dos partes. La primera de estas es una adaptación del arco de Another One Bites the Dust, en donde Kira Yoshikage, el antagonista principal, adquiere una nueva habilidad y parece que la victoria por fin está a su alcance. Sin embargo, el destino tiene otros planes. No solo David Productions hizo un fantástico trabajo al representar el bucle temporal que vemos aquí presente, sino que la atmósfera que se logró crear, en donde vemos a un Morioh gris repleto de lluvia, es el escenario perfecto para los acontecimientos que eventualmente desencadenan en la conclusión de Diamond is Unbreakable.

4.- The Final Mission From The Boss

Golden Wind, la quinta parte de Jojo’s Bizarre Adventure, está divida en dos secciones. La primera de esta posiciona a Giorno, Bucciarati y compañía con la misión de reunir a Trish, la hija del enigmático jefe de la organización criminal conocida como Passione, con su padre. Este capítulo es el inicio de la conclusión de esta primera historia, en donde por fin se revela cuál es el Stand de este misterioso personaje, y en donde las relaciones y objetivos de nuestros protagonistas cambian de una forma bastante radical. De igual forma, el transfondo en la vida de Bruno es un factor que logró cautivar al público. Una vez más, el estudio de animación hace un fantástico trabajo al lograr representar en pantalla una de las habilidades más confusas de toda esta serie.

3.- Beneath a Sky on the Verge of Falling

SPOILERS PARA GOLDEN WIND A CONTINUACIÓN

Después de varios intentos por descubrir la identidad del jefe de Passione, Giorno y su equipo por fin llegan a un lugar que oculta una pista crucial para este misterio. Sin embargo, las cosas no salen como estaban planeadas, y la muerte de un miembro importante del equipo termina afectando a todos los protagonistas. Afortunadamente, el sacrificio no fue en vano. Toda la sección relacionada con el sueño del personaje en cuestión, así como su desenlace en la historia, son algunas de las partes más tristes en todo el anime, y aquí es donde usualmente todos los fans lloran por decirle adiós a un fiel aliado.

2-. Goodbye, Morioh – The Heart of Gold

El último capítulo del anime y manga de Diamond is Unbreakable logra concluir satisfactoriamente el combate entre Kira y Josuke. Si bien la obra original de Hirohiko Araki hace un buen trabajo para cerrar esta parte, David Productions se voló la barda una vez más al presentarnos una serie de escenas completamente nuevas en donde podemos ver cómo es que los habitantes de Morioh logran disfrutar de su vida después de un caótico verano de 1999.

1-. The Mystery of King Crimson

Después del episodio que fue The Final Mission From The Boss, The Mystery of King Crimson es oficialmente la conclusión de la primera mitad de Golden Wind. Aquí no solo le decimos adiós a un personaje, sino que pone en marcha un plan que cambiará el destino de todos los personajes principales, especialmente Bruno. No solo la animación es de primer nivel, sino que una supuesta muerte es capaz de conmover a todos los fans. Sin duda alguna, un lugar muy, pero muy merecido.