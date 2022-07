Thor: Love and Thunder nos presenta el regreso de Jane Foster como Mighty Thor, e introduce a Gorr the God Butcher, a cargo de Christian Bale. Con esta película ya en los cines, es probable que tengas un par de dudas relacionadas con el final. Bueno, aquí te explicamos qué sucede con el desenlace de la cinta, y qué le depara a Thor en el MCU.

SPOILERS SOBRE THOR: LOVE AND THUNDER

Como seguramente ya lo saben si fueron al cine, la batalla final de la película culmina con Gorr llegando al centro del universo para obtener su deseo por parte de Eternity. Gracias a que se liberó del control de la Necrosword, el villano ya no decide matar a todos los Dioses, sino que en su lugar opta por revivir a su hija, quien murió al inicio de la cinta. En sus últimos momentos de vida, Gorr le pide a Thor que cuide de su descendiente, algo que el héroe acepta.

Por su parte, Jane Foster tiene un final similar. Debido a que convertirse en Mighty Thor evita que el tratamiento contra el cáncer funcione, el personaje a cargo de Natalie Portman sucumbe ante la enfermedad en los brazos de Thor. Es así que nuestro héroe pierde al amor de su vida por segunda ocasión.

Junto a esto, un montaje nos muestra a Valkyrie y a Sif entrenando a una nueva generación de guerreros en New Asgard. Respecto a Korg, pese a que durante gran parte de la película este personaje solo fue una cara, el amigo de Thor no solo logró recuperar su cuerpo, sino que encontró al amor de su vida en una roca llamada Dwayne, y está listo para convertirse en padre.

El final de la cinta nos muestra a Thor, ahora el padre adoptivo de la hija de Gorr, educando a la niña para defender a los débiles, dando pie a más aventuras clásicas del personaje que tanto amamos. ¿Acaso volveremos a ver a Chris Hemsworth en el MCU? Aunque por el momento no hay planes concretos, un mensaje al final de los créditos revela que Thor seguirá formando parte de este universo cinematográfico.

Ahora, la película cuenta con dos escenas post-créditos. La primera nos muestra Zeus, quien sobrevivió a ser atravesado en el pecho por un rayo, y le pide a su hijo, Hércules, que destruya a Thor. Esta es similar a la que vimos en películas como Guardians of the Galaxy Vol. 2, dando pie a un nuevo villano para Thor. Por su parte, la segunda escena nos muestra a Jane Foster en Valhalla, en donde también podemos ver a Heimdall, interpretado por Idris Elba.

En temas relacionados, ¿Thor: Love and Thunder ya es un fracaso con la crítica? De igual forma, modelo le da nueva vida a Mighty Thor.

Nota del Editor:

Thor: Love and Thunder no es tan mala como muchos creen. Su mayor problema es que trata de ser Thor Ragnarok 2, y es algo que le funciona. Hay puntos interesantes, como Mighty Thor y su relación con Thor. Merece la pena, no es mala, pero tampoco excepcional.

Vía: Thor: Love and Thunder.