Modelo le da nueva vida a Mighty Thor en este video

El día de hoy por fin se estrena Thor: Love and Thunder en los cines de todo el mundo. De esta forma, muchas personas han celebrado este suceso de diferentes formas. Una de las más interesantes proviene de la mente de Alyson Tabbitha, una modelo estadounidense, quien le ha dado nueva vida a Mighty Thor.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Alyson Tabbitha compartió un video en donde podemos ver cómo la cosplayer se transforma de una persona bastante común, a una Diosa Nórdica capaz de levantar a Mjölnir sin problema alguna, y todo esto mientras escuchamos Immigrant Song de Led Zeppelin.

#JaneFoster ⚡️ from #ThorLoveAndThunder

! I made this cosplay from scratch in 4 days! it was a TON of work, I barely got sleep between work events, but I'm so proud of how it turned out! 🤗

Video Effects by @davidlovephotog 🎥@Marvel @thorofficial pic.twitter.com/KMqWy0QbTy

— Alyson Tabbitha (@AlysonTabbitha) July 4, 2022