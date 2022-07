Productor de Marvel da pista acerca del futuro de Chris Hemsworth como Thor

Thor: Love and Thunder está a punto de tener su estreno en todos los cines del mundo , razón por la cual se le ha preguntado al actor principal si será su última participación en las cintas de Marvel. Esto ha llegado a una entrevista en la que se da una respuesta un tanto ambigua, misma que podría indicar un final para el actor que comenzó su aventura en 2011.

Concretamente, Kevin Feige, el productor de Marvel ha dado a entender de manera sutil que quieren usar variantes del dios del trueno, dado que ahora se van a enfocar en una parte un tanto más conectada al multiverso. Entonces, esto puede significar el retiro del personaje que ya conocemos, teniendo una especie de descanso similar a lo que pasó con el Capitán América.

Aquí las declaraciones del actor:

Los cómics cuentan muchas historias y todas las narrativas se derivan de ahí. Además, ¿Hemos contado ya todas las grandes aventuras de Thor? La respuesta es no. Hay muchas más. Siempre hemos considerado que la intención al contar nuestras historias es continuar con la vida del personaje, sobre todo darle continuidad a la experiencia con el actor y mostrarlos como parte de un todo y no como partes individuales. Eso sí, Mighty Thor (Poderosa Thor), interpretada por Natalie Portman, no será la única versión alterna que veremos en pantalla. Porque si nos pasamos a los cómics, hay muchas otras encarnaciones de Thor que aún no hemos visto.