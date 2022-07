El potencial del universo Marvel

Un vacío que poco durará

Si eres de los que pensaba que con el fin de la saga de Thanos, el legendario villano de Avengers, el legado de Marvel se desvanecería, estás equivocado. Marvel Studios ha adelantado que en los próximos años sus fans tendrán estrenos de sus películas y series, por lo que habrá superhéroes para rato.

Nace una leyenda, Iron Man

El año 2008 fue el año de Marvel. Fue entonces cuando nació una película que mostraba una nueva forma de contar las historias de superhéroes y rompía con los esquemas. Un film con un personaje que conseguía que lo amaran y odiaran al mismo tiempo, Tony Stark. Una persona llena de un humor ácido y declaraciones polémicas que no pasaron desapercibidas. Por otro lado, en aquella entrega, John Favreau también presentó al público a una de las parejas más longevas de la historia de los cómics. Se trata del romance entre Pepper Potts y Tony Stark, relación que ha continuado durante toda la saga.

Todo comenzó con una piedra: Capitán América, El primer vengador

Tras la triunfante saga de las películas de Thanos, atrás quedó la verdadera cronología de películas en las que Marvel Studios basó su exitoso universo de superhéroes. ¿Por qué es importante destacar esta película? Christopher Markus y Stephen McFeely, los guionistas de Avengers Infinity War y Avengers Endgame, se empezaron a curtir en el Universo Marvel con esta película. Es por ello que ésta es la piedra angular de toda la saga.

Últimas entregas de Marvel Studios

“Avengers: Endgame” es quizás la entrega más monumental de la franquicia, pero “Spider-Man: No way home” es el último capítulo. Los estudios involucrados en el Marvel Cinematic Universe tienen grandes planes para el futuro, una activación de la “Fase 4” para continuar con los episodios. Para preparar a todos los fanáticos de Marvel, estos son algunos de los últimos títulos oficiales.

– Spider-Man: Far From Home: En esta entrega ya estrenada, recoge a todos los fans del famoso héroe ya que reaparece a uno de los clásicos enemigos del hombre araña, el Doctor Octopus. Un personaje muy esperado por los fans, tanto por aquellos jóvenes e impresionables como por los ya más creciditos, que conocen desde hace años al héroe y ya han podido alguna vez contactar escorts acompañantes de Ciudad de México. En esta entrega, Peter Parker (Tom Holland) se enfrenta a un mundo en el que conocen su verdadera identidad y en el que cuenta con la ayuda del Dr Strange.

– Black Widow: Una de las películas más esperadas por aquellos que buscan a alguna bella escort prepago en Colombia que le acompañe a combatir contra el mal. Los fanáticos pasaron años esperando y tras mucho tiempo por fin la espera llegó a su fin.

– Eternals: Hay millones de seres en el cosmos que aún no han hecho su debut, y Marvel lo sabe. The Eternals ha sido un gran paso en esa dirección y una excelente apuesta para una futura saga de superhéroes. Además de contar con un cast estelar.

– Doctor Strange en el multiverso de la locura: Como ya se había anunciado desde el principio, los planes de Marvel Studios para las próximas generaciones incluirían la mezcla de secuelas y proyectos originales. Doctor Strange es parte de este plan. Uno de los últimos estrenos, en el que Strange viaja entre universos con ayuda de una nueva amiga mientras se enfrenta a Wanda.

– Black Panther 2: ¿Alguien podría estar sorprendido de que Black Panther tenga una secuela? Claramente no, y menos tras la trágica noticia de su actor principal. Un éxito de taquilla mundial, nominada a los premios OSCAR como mejor película. Black Panther 2 ofrecerá la increíble oportunidad de explorar Wakanda en su máxima expresión el próximo noviembre. ¿Por qué verla solo si tienes la oportunidad de vivir esta experiencia con una de las mujeres trolas de Resistencia?

– Guardianes de la Galaxia Vol. 3: Sin lugar a dudas, una de las sagas de Marvel en la que más interés tienen los fans. James Gunn ha dicho que la próxima secuela de la franquicia de The Guardians pondrá fin a la historia. El esperado estreno será el próximo mayo del año que viene.

– Shang-Chi: Para esta nueva “Fase 4” Marvel Studios ha apostado por su primera película de Kung-Fu exclusivamente. El héroe Shang-Chi, un maestro de artes marciales que se incorporó al universo de Marvel Comics en 1973 y cuya película vió la luz en 2021. La historia de una familia marcada por la tragedia, nostalgia y lucha con unos anillos mágicos.

Sólo es el principio

No cabe duda que toda la franquicia de Marvel Studios es todo un éxito en todo el mundo. Ya cuenta con una larga lista de títulos que recoge héroes e historias para todos los gustos, reuniendo a todas las generaciones. Pero no solo películas, Marvel ha podido demostrar toda su capacidad en el mundo de las series con algunos ejemplos como Loki o WandaVisión. Además de otros grandes títulos esperados y de cuyos trailers ya se pueden ver. No hay información oficial, pero todo indica que, si el éxito sigue mostrando dividendos, esto sólo es el principio.

Fdo: Valentín Verano