¿Thor: Love and Thunder es un fracaso?

Pese a que todo parecía indicar que Thor: Love and Thunder sería un éxito, parece que este no es el caso. Aunque aún faltan un par de días para el estreno de la cinta, los críticos ya tuvieron la oportunidad de disfrutar de la nueva película de Taika Waititi con Chris Hemsworth, y la recepción no es tan positiva como muchos esperaban.

Actualmente, Thor: Love and Thunder cuenta con una calificación del 71% en Rotten Tomatoes, esto tomando en consideración 158 reseñas hasta el momento. De esta forma, la nueva entrega del MCU se posiciona como una de las peores de esta serie de películas.

Con solo 71% de aprobación, Thor: Love and Thunder se codea con películas como Iron Man 2 y su 72%, The Incredible Hulk y su 67%, Thor: The Dark World y su 66%, y Eternals con 47%. Incluso la primera película de Thor tiene una mejor calificación, ya que actualmente cuenta con una recepción del 77%.

Sin duda alguna, un claro contraste con Thor: Ragnarok, la cual también fue dirigida por Waititi, pero actualmente cuenta con una recepción del 93%. Al final del día, lo que a Marvel y Disney verdaderamente le importan, es el desempeño de la cinta en taquilla. Aunque es muy probable que los mil millones no sean alcanzados, mínimo unos $500 millones de dólares irán a las bolsas de estas compañías.

Thor: Love and Thunder llegará a las salas de cine el 8 de julio. En temas relacionados, estas son las primeras opiniones de esta película. De igual forma, este sería el futuro de Thor.

Nota del Editor:

Al final del día, muchas personas no toman en cuenta las calificaciones, y solo tiene pensado ir al cine para ver el siguiente capítulo del MCU. Sin embargo, es interesante ver que los críticos están reaccionando de forma negativa a una película un poco más tradicional en este universo.

Vía: Rotten Tomatoes.