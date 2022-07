Video muestra que hasta los creadores de God of War: Ragnarok ya lo querían anunciar

El día de hoy ha sido bastante importante para la industria de videojuegos, dado que God of War: Ragnarok ya cuenta con una fecha de lanzamiento para las consolas de la familia PlayStation. Sin embargo, muchos fans ya estaban desesperados para conocer la revelación desde la semana pasada, incluso los propios creadores ya querían dar novedades.

Así en una publicación en video se deja ver cómo los desarrolladores estaban deseosos de dar nuevas noticias, pero ellos no podían tomar la decisión de liberar información, por lo que se encontraban en incertidumbre. Se dio a conocer después del anuncio en la cuenta oficial de Santa Monica, quienes ahora se encuentran muy emocionados por todo lo acontecido hoy.

