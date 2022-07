Thor: Love and Thunder por fin se estrenará en solo un par de días, y las reseñas de esta película ya han comenzado a circular en redes sociales. De esta forma, parece que estamos frente a otra película de Marvel, con buenos elementos, pero que al final del día no logra romper con lo establecido.

Actualmente, la nueva película de Thor tiene una calificación de 74% en Rotten Tomatoes, un número algo bajo considerando que Thor: Ragnarok, la tercera película del personaje, tiene un gran 93% de recepción. Aunque muchos aprecian la acción y la química entre los actores de Love and Thunder, la ya conocida fórmula de Marvel ha afectado la experiencia para muchos.

“Similar a Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness antes, Thor: Love and Thunder es un excelente ejemplo de Marvel que aún no está seguro de cómo retomar las narrativas en curso que se interrumpen por eventos cruzados masivos. Love and Thunder claramente quiere mantener su enfoque fijo en Thor, quien no ha encabezado su propia película desde 2017. Pero han sucedido tantas cosas dentro de la MCU desde entonces que la capacidad de Love and Thunder para crear un sentido cohesivo y convincente de continuidad compartida con sus predecesores es inicialmente limitada”.