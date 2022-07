No cabe duda de que Xbox Games With Gold no tiene contentos a los fans. Desde hace varios meses, los usuarios de este servicio han exigido que este pago sea eliminado por completo, en favor de solo tener Game Pass. Bueno, parece que ya estamos un paso más cerca a que esta petición se cumpla, ya que Games With Gold dejará de incluir juegos de Xbox 360.

Como ya lo saben, los usuarios de Games With Gold reciben cuatro juegos sin costo adicional cada mes, dos de Xbox 360 y dos de Xbox One. Sin embargo, un nuevo comunicado ha confirmado que, a partir del próximo 1 de octubre, el servicio ya no incluirá juegos de Xbox 360, ya que se ha alcanzado el límite posible. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A partir del 1 de octubre de 2022, los juegos mensuales disponibles para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Live Gold a través de Games with Gold ya no incluirán títulos de Xbox 360. Hemos alcanzado el límite de nuestra capacidad para incluir los juegos de Xbox 360 en el catálogo; sin embargo, Games with Gold seguirá incluyendo emocionantes títulos de Xbox One y ofertas exclusivas cada mes. Esto no afectará a ningún juego de Xbox 360 que hayas descargado antes de octubre de 2022. Los títulos de Xbox 360 que canjees a través de Games with Gold antes de esa fecha figuran en tu cuenta de Xbox, independientemente de si continúas con tu suscripción. Gracias por ser un miembro fiel. Equipo Xbox”.

Sin embargo, todos los juegos de Xbox 360 que lograste reclamar de Games With Gold aún se podrán re-descargar en un futuro. De igual forma, la selección de este servicio seguirá ofreciendo experiencias de Xbox One, y se espera que en un futuro veamos una selección de Series X|S.

En temas relacionados, estos son los nuevos juegos para Xbox Game Pass. De igual forma, estos son los títulos que abandonarán este servicio.

Nota del Editor:

Parece que Games With Gold bien podría desaparecer en cualquier momento. Xbox bien podría incluir la posibilidad de jugar en línea dentro de la suscripción base de Game Pass, y olvidarse por completo de regalar cuatro juegos cada mes. No mucha gente estaría en contra de esta decisión.

Vía: Xbox