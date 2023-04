Super Mario Bros. La Película recibe una crítica negativa

Nintendo presentó un Nintendo Direct de su próxima película, que incluyó un teaser tráiler en español latino y castellano. Posteriormente, lanzaron un segundo Nintendo Direct con otro tráiler disponible en ambos idiomas, seguido por un tercero que presentó el tráiler final en español latino y castellano.

Aunque la mayoría de las críticas han sido positivas, se ha destacado una crítica negativa por parte del periodista de Gizmodo, Germain Lussier, quien ha expresado que la trama de la película es demasiado simple y llena de chistes malos y malas opciones de canciones, aunque reconoce que algunas escenas sí reflejan la esencia de los videojuegos. A pesar de que la película se ve bien, Lussier afirma que se sintió aburrido y molesto en lugar de entretenido.

The #SuperMarioMovie: I really wanted to like it but I did not.

A few solid scenes capture the spirit of the game but mostly it’s an overly goofy, bare-bones plot, filled w/ bad jokes & worse song choices.

It looks great but I was more bored & annoyed than entertained. pic.twitter.com/D3CnNvbaaN

— Germain Lussier (@GermainLussier) April 2, 2023