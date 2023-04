Se filtran más imágenes del set de Joker 2

Desde hace un par de meses ha salido más información a la luz sobre Joker: Folie à Deux, la tan esperada secuela de este villano icónico del mundo de Batman, todo su éxito se debe a Joaquín Phoenix, quien interpreta al personaje. Y ahora, después de haberse filtrado algunas imágenes en las redes, parece que los fans siguen compartiendo más metraje inédito.

Primero, hay un video en el que se puede escuchar a Lady Gaga cantando, pues como muchos ya sabrán, ella va a interpretar a la versión de Harley Quinn de esta cinta. De hecho, se ha mencionado que se pretende hacer un musical con esta segunda parte.

SHE’S SINGING AND DANCING DOWN THE STAIRS!!! #Joker2 pic.twitter.com/kviI9xniDD

— Matt Ramos (@therealsupes) April 2, 2023