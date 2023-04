Fans caen en broma de God of War: Ultimate Collection

Después de crear la combinación perfecta entre Elden Ring y God of War, el artista digital BlackThunder se ha hecho muy popular en las redes sociales con el anuncio falso de April Fool’s (equivalente al día de los inocentes) de la God of War Ultimate Collection.

Para la ocasión, el conocido creador de contenido ha cambiado su apodo a Santa Monica Studio – God of War Ragnafish para celebrar el anuncio falso de la colección de God of War Ultimate Collection, una colección que idealmente retrata las hazañas de Kratos al proponer sus aventuras en PlayStation 5 con remasterizaciones Ultra HD.

Here’s what you’ve all been waiting for! #GodofWar Ultimate Collection.

A bundle with ALL God of War games remastered in 4k!

Coming to PS4 and PS4 in June 31st.

More info: https://t.co/096vv8TaOm pic.twitter.com/tQEeUgRvcl

— Black Thunder ⚡️ (@BT_BlackThunder) April 1, 2023