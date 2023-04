Presentan a los primeros humanos que volverán a la luna

Desde hace algún tiempo se ha estado preparando la misión conocida como Artemis II, la cual planea llevar a un grupo de humanos seleccionados para poder llevarlos a la superficie de la luna. Y si bien se tuvieron pocas noticias en los últimos meses, parece ser que la NASA al fin ha encontrado a la tripulación que se pondrá en marcha hacia el espacio.

En total son cuatro personas las que harán el viaje. Están el comandante, Reid Wiseman, le sigue el piloto Victor Glover. Por su parte y no menos importante, los especialistas de serán Christina Koch y Jeremy Hansen, cada uno con sus respectivos atributos que van a contribuir a esta nueva misión.

Aquí están los tripulantes:

Reid Wiseman lived & worked aboard the @Space_Station as a flight engineer in 2014. He also commanded the undersea research mission NEEMO21, and most recently served as Chief of the @NASA_Astronauts . pic.twitter.com/AincR66wpf

Victor Glover is part of our 2013 class of @NASA_Astronauts and was the pilot for NASA’s @SpaceX Crew-1 mission. He’s logged 3,000 flight hours in more than 40 different aircraft, and will pilot @NASA_Orion around the Moon. pic.twitter.com/P0zJ8pwaeL

Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard . pic.twitter.com/mi82SayXUm

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina !

Representing the @csa_asc on #Artemis II to the Moon is @Astro_Jeremy, from London, Ontario.

Jeremy Hansen was a fighter pilot before joining CSA, and currently works with NASA on astronaut training and mission operations. This will be Hansen’s first mission in space. pic.twitter.com/zIVetAQeFE

— NASA (@NASA) April 3, 2023