Jugadores pueden probar una demo de God of War Ragnarok

El año pasado se lanzó uno de los juegos más importantes para despedir a PS4 y celebrar los dos primeros años de PS5, God of War Ragnarok, el cual se establece como el cierre de la historia para lo que comenzó en 2018. Y ahora, quienes aún no han podido probarlo tienen la oportunidad de darle un vistazo a sus primeros minutos mediante una versión de prueba.

Esto se debe gracias al servicio de PS Plus Premium, por lo que los usuarios que cuenten con la membresía en dicho escalón, tendrán el derecho de probar el título por al menos unas tres horas. Esto en su momento ha pasado con otros juegos principales de la marca, y seguramente más títulos grandes van a recibir ese tratamiento por parte de Sony.

Para estos momentos solo se puede probar en la región americana, pero es posible que llegue más adelante a otras, así que los interesados deben estar atentos para acceder a esta versión. Lo mejor, es que esto no solo se limita a la consola más reciente de la compañía, dado que también quienes posean un PS4 lo pueden bajar sin problemas.

Este tipo de cosas le dan la esperanza a algunos de darle un vista previa a juegos como The Last of Us Part I, una nueva manera de recibir el clásico que llegó hace 10 años a PlayStation 4. Por su parte, Returnal sería otro de los ideales a llegar en este formato, puesto que muchos tienen dudas sobre cómo funcionan sus mecánicas roguelike.

Vía: VGC

Nota del editor: Podría sentirse algo injusto que solo los que cuentan con Premium lo puedan jugarlo, pero bueno, algún beneficio debía tener el pagar dicho escalón del servicio en línea.