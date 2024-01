Sucesor espiritual de los Zelda CD-i ya tiene fecha de salida

El año pasado se tuvo una nueva edición de las revelaciones que estarían llegando a la tienda de Limited Run Games, lugar en el que primero nos mencionaron que Shantae Advance no estaba cancelado del todo y que vería la luz del día en plataformas actuales así como una versión de Game Boy Advance. Sin embargo, lo que más sorprendió dentro de todo fue Arzette: The Jewel of Faramore, juego que estará parodiando ni más ni menos que a los ya clásicos y también odiados Zelda del CD-i de Phillips.

En este título desarrollado por Seedy Eye Software y publicado por Limited Run Games, emprenderemos una aventura para salvar el reino de Faramore del malvado rey demonio Daimur. Dentro del doblaje tenemos de regreso a Jeffrey Rath y Bonniejean Wilbur (Link y Zelda de los originales) y movimiento del personaje con algunos ataques de por medio. Por supuesto, no podemos olvidar las escenas animadas hechas con la intención de verse mal, aunque claramente se puede hacer un trabajo decente.

Aquí su tráiler con fecha confirmada:

La fecha de lanzamiento para este juego que sale en todas las plataformas es el próximo 14 de febrero del año en curso, esto vía la tienda digital de la plataforma y eso significa que los usuarios no podrán adquirirlo comercialmente en físico por algún medio como Amazon. Por lo que la única opción que se ofrece es hacer la compra en Limited Run Games, la cual ofrece desde la versión estándar del juego y también la especial con objetos únicos. Las preventas comienzan el 2 de febrero.

Algo que también llama la atención, es que pondrá a la venta el soundtrack en vinilo y lo más importante, la revelación de controles que emulan al original de CD-i, por lo que los más nostálgicos querrán llevarse el suyo de colección.

Recuerda que este juego estará llegando a PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: La verdad me gustaría comprar por morbo este juego, ya que es divertido el renacimiento que le dieron a los Zelda de CD-i, esto con videos y reseñas de versiones emuladas del mismo. Entonces, no estaría de más echarle un vistazo y disfrutar del cringe.