Jefa de Xbox lanza críticas contra Apple

En la actualidad podemos decir que Apple se encuentra en un momento cúspide a pesar de hacer cambios abruptos en su forma de operar, uno de ellos es hacer universal el puerto USB-C para sus dispositivos y también el hecho de que ahora deben permitir la incorporación de tiendas de apps terceras. Y aunque están tratando de hacer lo mejor posible, también están aumentado los cobros para quienes desean usar el sistema operativo de su autoría, algo que no le ha gustado a mucha gente, en especial a la jefa de Xbox.

Mediante la plataforma de Twitter, Sarah Bond ha mencionado que esta decisión de parte de la manzana es un paso hacia la dirección incorrecta, dejando en claro que se están cerrando a poder explorar horizontes por la insistencia de mantenerse como exclusivos en ciertos ámbitos. Y ante eso, alienta a los de la empresa que piensen en el consumidor, dado que muchos de ellos son quienes básicamente mantienen la empresa estable y de algún momento para otro podrían cambiar las tornas.

We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6

