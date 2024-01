Personaje sorpresa llegaría a Daredevil: Born Again

Es bien sabido que el universo de películas de Marvel no se encuentra en el mejor de sus estados, y eso se debe a que han lanzado fracaso tras fracaso, entre los ejemplos tenemos a Ant-Man and The Wasp: Quantumania, The Marvels, Secret Invasion y más producciones que no brillaron para nada. No obstante, es posible que Daredevil: Born Again, la nueva serie de este personaje, logre regresar el interés, sobre todo por los cameos que tendremos en pantalla en relación a los héroes que viven en Nueva York.

Aunque es bien sabido que esta historia no seguirá lo realmente con lo que pasó en la adaptación para Netflix, es posible que algunas caras conocidas vuelvan, pues dentro de su universo compartido también estaba Luke Cage, Iron Fist y la favorita de muchos, Jessica Jones. Hablando justamente de dicha heroína, parece que hay una pista que nos indica su posible regreso para estos capítulos nuevos, y lo más llamativo es que posiblemente la interprete su actriz original.

Mediante el Instagram oficial de Krysten Ritter, la actriz compartió una foto bastante peculiar, misma en la que lleva ni más ni menos que una playera de Jessica Jones, a esto se agrega un mensaje que hace levantar aún más las cejas el cual es IYKYK, que a la vez significa If you know, you know o en español Si lo sabes lo sabes. Dando a entender que tal vez pueda ser una de las apariciones sorpresas dentro de la serie de Marvel.

Krysten Ritter shares a new video on Instagram wearing the same shirt as Jessica Jones with the caption: “IYKYK” 👀 pic.twitter.com/pYHVVEuZ0t — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 30, 2024

Para quienes no sepan qué personaje es Jessica Jones, aquí una descripción:

Jessica Jones es una exsuperheroína que ha decidido dejar su vida de luchadora contra el crimen y abrir una agencia de investigadores privados llamada “Alias Investigations”. A lo largo de la serie de cómics, se la presenta como una mujer fuerte y sarcástica con habilidades superhumanas, como fuerza mejorada y resistencia. También es conocida por tener una actitud dura y un pasado complicado. El personaje ganó popularidad gracias a sus historias complejas y realistas, y su serie de cómics exploró temas más oscuros y maduros que muchas otras historias de superhéroes. Posteriormente, Jessica Jones se ha vuelto aún más conocida gracias a su adaptación en las series de universo compartido de Netflix.

Por ahora solo está confirmado que Daredevil: Born Again llegará a Disney Plus en 2025.

Nota del editor: Sería buena idea que muchos de estos actores regresen de forma canónica al MCU, por lo que faltaría también la confirmación de Iron Fist y Luke Cage. Entonces si vemos a Jessica Jones, es muy posible que las series de Netflix tengan algo de significado.