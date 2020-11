Square Enix lanza misteriosa cuenta regresiva de The World Ends With You

Square Enix se trae algo entre manos relacionado a The World Ends With You. El día de hoy, la compañía japonesa publicó un misterio sitio web con un temporizador que, al momento de redactar esta nota, marca que faltan menos de siete días para que “algo” suceda.

¿Por qué está causando tanta intriga esto? Bueno, para empezar, la tipografía utilizada en extremadamente similar a la de The World Ends With You, por lo que no cabe duda alguna que esta nueva página tiene algo que ver con la aclamada franquicia nipona. Fuera de eso, no hay muchos detalles que se conozcan al respecto.

Por supuesto, esto ya provocó que cientos de fans empezaran con las especulaciones, y la teoría más popular indica que este adelanto podría tratarse de un nuevo juego para Nintendo Switch, pero como te decía antes, no hay nada oficial que lo respalde. Por ahora, no nos queda mas que esperar.

Fuente: Square Enix