Neil Druckmann podría haber adelantado la trama de TLOU III

Apenas han pasado unos cuantos meses desde que The Last of Us Part II llegó al PlayStation 4, y aunque Naughty Dog no negó ni confirmó que una tercera parte ya estaba en desarrollo, el más reciente Tweet de Neil Druckmann, director del juego, podría habernos indicado que el estudio ya se trae algo entre manos relacionado a la franquicia.

“¡LAS LUCIÉRNAGAS DESARROLLARAN UNA VACUNA!”

THE FIREFLIES WILL DEVELOP A VACCINE! !⃝ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺 𝗶𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗲𝗱 — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) November 17, 2020

Como pudiste ver, el mensaje de Druckmann es bastante extraño, pues no es como el que director publique constantemente este tipo de cosas. Recordemos que durante la primera entrega, las Luciérnagas eran el grupo responsable por tratar de crear una vacuna contra la pandemia de los cordyceps, antes de que Joel decidiera matarlos a todos rescatando a Ellie.

El tweet en cuestión podría servir como base para la trama de la tercera parte, aunque a estas alturas es sumamente difícil de deducir, y al final podría no ser más que un simple tweet sin sentido.

