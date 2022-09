El pasado 18 de septiembre, GTA VI se filtró. Ante este suceso, Rockstar se puso en marcha de la manera más rápida posible para detener al responsable de este acto. De esta forma, se reveló que a finales de la semana pasada, un joven de 17 acusado de ser el responsable de esta fuga de información, había sido detenido por las autoridades de Inglaterra. Ahora, recientemente se han compartido más detalles sobre este caso.

De acuerdo con la Policía de la Ciudad de Londres, el joven de 17 años fue acusado de cuatro cargos el pasado 24 de septiembre, dos días después de su arresto. Aquí se hablan de dos delitos por uso informático indebido y dos en relación con una supuesta violación de condiciones de libertad condicional bajo fianza. Esto fue lo que comentó Michael O’Sullivan, inspector de este caso:

