Por casi un siglo, Batman y el Joker han sido enemigos mortales que pelearán hasta el final de los tiempos. Sin embargo, parece que esto cambiará dentro de poco, ya que un nuevo cómic canon nos mostrará una inesperada alianza entre estos dos personajes.

Recientemente, se liberó el primer tráiler de Batman & The Joker: The Deadly Duo, un nuevo cómic de siete tomos escrito por Marc Silvestri, en donde, como su nombre lo indica, Batman y Joker tendrán que unir fuerzas para superar un inesperado peligro. Esta serie forma parte de la división de Black Label de DC, por lo que la historia es canon y está enfocada en un público adulto. Esto fue lo que comentó Silvestri al respecto:

The Dark Knight and the Clown Prince of Crime find themselves in an uneasy alliance in @Marc_Silvestri's BATMAN & THE JOKER: THE DEADLY DUO #1, coming November 1: https://t.co/irbzIbmuXE pic.twitter.com/ZhVPWmo9Yp

— Batman (@Batman) September 22, 2022