Las críticas de los críticos sobre el final de la serie “Secret Invasion” de este miércoles han hecho que el thriller de espías se convierta en la serie de Marvel Studios con la calificación más baja hasta la fecha en Disney+. El episodio, titulado “Home”, tiene una calificación del 13%, lo que reduce el promedio general de la temporada del programa al 57% de “podrido” en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.

Ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel, “Secret Invasion” se presenta como un thriller de espionaje que enfrenta al maestro espía Nick Fury (Samuel L. Jackson) contra el general Skrull rebelde Gravik (Kingsley Ben-Adir), cuyo grupo de Skrulls cambiaformas ha invadido todos los aspectos de la vida en la Tierra para tomar el control hostil del planeta.

En el Tomatómetro, “Secret Invasion” (57%) se sitúa por debajo de las series de Marvel Studios “Ms. Marvel” (98%), la animada “What If…?” (94%), “Hawkeye” y “Loki” (92%), “WandaVision” (91%), “Moon Knight” (86%), “The Falcon and the Winter Soldier” (84%), y “She-Hulk: Attorney at Law” (77%). Solo “Iron Fist” (37%) y “Inhumans” de ABC (11%) tienen una calificación más baja, pero esas series de acción en vivo fueron producidas por la ya desaparecida Marvel Television, no por Marvel Studios de Kevin Feige.

Aunque los críticos han elogiado la serie como una exhibición para Jackson, quien ha aparecido en el MCU más de una docena de veces desde la película original “Iron Man” en 2008, “Secret Invasion” también recibió críticas por no cumplir con sus aspiraciones de ser una versión de Marvel para adultos a pesar de su tono más oscuro y maduro.

“Cuando debería ser tenso y elíptico, es insistentemente parlanchín y excesivamente expositivo; cuando podría haber sido cautivador en silencio, pasa de escenas de acción limpiamente coreografiadas a intercambios lánguidos”, escribió el crítico Dan Einav para Financial Times.

Alan Sepinwall de Rolling Stone escribió en una reseña de la serie:

“Si bien ‘Secret Invasion‘ no se siente como un visionado obligatorio, tampoco proporciona muchas razones convincentes para verla por sí misma. Si se le quita el aspecto de superhéroe de esta historia, lo que queda es un refrito de John Le Carré o Graham Greene, con varios clichés de la Guerra Fría”.

El crítico Sam Barsanti le dio al final de “Secret Invasion” una calificación de “F” en una reseña para AV Club, escribiendo:

“En su conjunto, la serie fue una pérdida de tiempo, una pérdida de Nick Fury y una pérdida de buenas actuaciones de Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Cobie Smulders (aunque apenas apareció) y Olivia Colman. Hubo algunas buenas escenas de acción, pero la historia simplemente no se mantuvo en pie”.

¿Habrá una temporada 2 de “Secret Invasion“? “Hay algunos personajes que ya no están con nosotros y otros que viven para enfrentar otro desafío. Me encantaría ver que ese desafío se convierta en la temporada 2”, dijo el director de la serie, Ali Selim, a SFX Magazine. Marvel Studios aún no ha anunciado una segunda temporada; Fury regresará en “The Marvels“, que presumiblemente abordará lo que sucede con los Skrulls que todavía están infiltrados en la Tierra.

Todas las episodios de “Secret Invasion” de Marvel están disponibles para ver en Disney+.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Cero ganas de ver esta serie y después de todo lo que ha estado diciendo la crítica al respecto y las responsabilidades de adulto independiente, ¡menos! Hay muchísimas cosas mejores que ver allá afuera amigos.