La Unión Europea finalmente ha anunciado una investigación antimonopolio formal sobre el empaquetamiento de Teams con Office 365 y Microsoft 365 por parte de Microsoft. Esta acción se produce dos años después de que la empresa rival de comunicación en el lugar de trabajo, Slack, presentara una queja ante el bloque europeo, alegando que Microsoft estaba incluyendo de manera injusta el software de colaboración y comunicación con sus populares suites de productividad basadas en la nube para empresas.

Al anunciar la investigación, la Comisión Europea dijo que examinará si Microsoft pudo haber infringido las normas de competencia de la UE al vincular o empaquetar Teams con Office 365 y Microsoft 365.

“La Comisión está preocupada de que Microsoft pueda estar abusando y defendiendo su posición en el mercado de software de productividad al restringir la competencia en el Área Económica Europea (‘EEA’) para productos de comunicación y colaboración”, escribió.

“En particular, la Comisión está preocupada de que Microsoft pueda otorgar a Teams una ventaja de distribución al no dar a los clientes la opción de incluir o no el acceso a ese producto cuando se suscriben a sus suites de productividad, y que haya limitado la interoperabilidad entre sus suites de productividad y ofertas de la competencia”.