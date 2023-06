Secret Invasion se convierte en la peor serie de Marvel

A medida que Secret Invasion espera captar el interés de los fieles al Universo Cinematográfico de Marvel, la miniserie de Disney+ obtiene un récord que nadie desearía a medida que llegan las primeras críticas. Un vistazo rápido a Rotten Tomatoes muestra que Secret Invasion ostenta una calificación crítica promedio del 73% basada en 39 reseñas en el popular sitio web al momento de escribir esto.

Si bien la calificación es más que respetable y certifica que el programa es “Fresco”, también significa que Secret Invasion es la serie del MCU con la calificación más baja. El thriller de espías tiene un largo camino por recorrer para superar al poseedor del récord anterior, She-Hulk: Attorney at Law, que actualmente tiene una calificación crítica del 80%, mientras que Falcon and the Winter Soldier está ligeramente por delante con un 84%.

Las críticas han llegado después de las primeras proyecciones oficiales de Secret Invasion. Sin embargo, es importante destacar que estos comentarios solo se refieren a los primeros dos episodios de la miniserie de seis episodios. Según el consenso crítico de Rotten Tomatoes, Secret Invasion “se estabiliza después de un comienzo algo lento al llevar al MCU en una dirección más oscura y madura”.

Otros críticos han mencionado el ritmo lento de la miniserie, aunque algunos han elogiado la interpretación matizada de Samuel L. Jackson como el exdirector de S.H.I.E.L.D., Nick Fury. Jackson también se desempeña como productor ejecutivo de Secret Invasion. La invasión secreta de los Skrulls en el MCU. Secret Invasion lanzó recientemente sus primeros cinco minutos de forma gratuita al público antes de su esperado estreno.

El avance extendido es un testimonio de la premisa general del programa sobre la confianza, o la falta de ella, revelando potencialmente al primer Skrull traidor que busca invadir la Tierra. La serie narra a Fury y sus colaboradores enfrentándose a un grupo de Skrulls radicalizados liderados por Gravik (Kingsley Ben-Adir) que asumen varias identidades políticas para intentar tomar el control del mundo después de sentir que Fury y Carol Danvers/Captain Marvel no cumplieron su palabra de encontrarles un nuevo hogar.

Como resultado, cualquiera en la serie podría ser un Skrull oculto. Además, Secret Invasion muestra a un Fury más reflexivo y pensativo, ya que no solo reflexiona sobre el desastre potencial que los Skrulls traidores podrían causar, sino que también reflexiona sobre los trágicos eventos de las últimas dos películas de los Vengadores, Infinity War y Endgame, cuando varios miembros del grupo de superhéroes titular fueron asesinados.

Jackson ha hablado sobre los cambios en el personaje de Fury antes del lanzamiento del programa, mientras que se informa que Marvel quería que Fury fuera más un personaje neo-noir y un lobo solitario para la serie.

Vía: CBR

Nota del editor: Les digo que ya no hay que creerle a nadie, las primeras impresiones hablaban en su mayoría de una gran serie del MCU y ahora, esto. Personalmente no me llama la atención pero si les gusta este tipo de contenido vayan a verla para crear su propia opinión.