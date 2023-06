Salen a la luz las primeras impresiones de Secret Invasion

El secreto se ha revelado y las primeras reacciones de “Secret Invasion” están aquí. La nueva serie de Marvel Studios presenta al espía Nick Fury (interpretado por Samuel L. Jackson), con parche en el ojo, regresando a la Tierra después de enterarse de una invasión clandestina por parte de una secta de Skrulls, los cambiaformas de piel verde que aparecieron en “Captain Marvel” y “Spider-Man: Far From Home“. Acompañado por sus aliados, incluyendo a Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) y los Skrulls Talos (Ben Mendelsohn), quien ha hecho una vida en el planeta, se trata de una carrera contra el tiempo para frustrar la inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

“Secret Invasion” es una serie más oscura”, dijo Smulders, una estrella de larga trayectoria en el Universo Cinematográfico de Marvel, durante la Comic-Con de San Diego.

“Nos adentraremos más en los personajes. Los veremos de nuevas formas y será un emocionante thriller, nunca sabrás quiénes son las personas. ¿Son Skrulls? ¿Son humanos? Será un juego de adivinanzas”.

Los críticos compartieron sus reacciones después de ver los dos primeros episodios durante el estreno en Hollywood en el Teatro El Capitán de Disney, y parece que este “intrigante thriller político” tiene un comienzo interesante.

“Los dos primeros episodios de Secret Invasion preparan el escenario para un thriller lleno de tensión que te mantiene al borde del asiento. Este lado más oscuro del Universo Cinematográfico de Marvel es tan disfrutable como el resto, demostrado por su cautivadora narrativa y algunas direcciones realmente audaces para el programa”, escribe Josh Martin-Jones de Streamr. Erik Swann de CinemaBlend califica a Secret Invasion como un “thriller de conspiración” similar a “Captain America: The Winter Soldier” de 2014, y agrega que podría ser “la hora más destacada de Nick Fury“. A continuación, se muestran más reacciones.

Además de Samuel L. Jackson, el elenco incluye a Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman y Don Cheadle. “Secret Invasion” de Marvel se estrenará el 21 de junio en Disney+.

Why I said “#SecretInvasion like Marvel’s #Andor” is because it feels like more thought and time were put into this show than others. There are very few weaknesses, and the actual filmmaking is top class, and most importantly it feels more human than anything else MCU recently https://t.co/Ie8QsrXuVJ — Rayyan (@RayyanTCG) June 14, 2023

¿Por qué dije que Secret Invasion es como Andor? porque se siente más ruda y se nota que le dedicaron más tiempo que a otras series. Tiene muy pocas debilidades y es cinematografía de primera clase, pero lo más importante es que se siente más humano que cualquier otra cosa reciente del MCU

#SecretInvasion is … something, to say the least. It pushes to dark territories from the start, with new additions holding their own and the characters we know and love more emotionally stunted than ever. If such character-driven narratives continue, it could be aces. pic.twitter.com/CMvw8eN6fZ

— Gissane Sophia (@GissaneSophia) June 14, 2023

Secret Invasion es… algo, por decir lo menos. Nos lleva a territorios oscuros desde el principio con adiciones que funcionan y personajes que conocemos y amamos. Si esta narrativa basada en personajes continúa, podría ser algo muy grande.

Secret Invasion es una serie que lo cambia todo, utiliza el género de espionaje de suspenso para entrar en algo complejo y oscuro. Los primeros dos episodios establecen un tono sorprendentemente áspero y sombrío, lo cual es un agradable cambio de ritmo respecto a la fórmula habitual. Es Marvel en su mejor momento.

#SecretInvasion is a game changing limited series that uses the spy thriller genre to tap into something dark & complex. The first two eps set a refreshingly gritty and gloomy tone, which nice change of pace from the usual formula. It’s Marvel at their best. pic.twitter.com/cqd6wMZzF2 — Michael Lee (@IamMichaelJLee) June 14, 2023

SECRET INVASION: Uff, después de dos episodios, esta es probablemente la peor serie de Marvel hasta ahora, y resulta aún más difícil de soportar ya que obliga a intérpretes que están por encima de este material (Mendelsohn, Colman, Ben-Adir) a retorcerse mientras luchan con diálogos atroces. Jackson parece especialmente agotado.

SECRET INVASION: Ooof, two episodes in and this is likely the worst Marvel series so far, all the more of a trial as it forces way-beyond-this-material performers (Mendelsohn, Colman, Ben-Adir) to squirm as they wrestle with atrocious dialogue. Jackson looks especially pooped. — Barry Hertz (@HertzBarry) June 14, 2023

Vía: Comicbook

Nota del editor: Como pueden ver hay de todo en las opiniones, tendremos que verla por nosotros mismos para generar un veredicto.