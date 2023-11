The Last of Us Part II: Remastered será más que solo una remasterización del controversial juego de PlayStation 4. Además de revivir esta experiencia, aquellos que compren esta versión mejorada podrán disfrutar de tres niveles adicionales que fueron eliminados de la experiencia original. De esta forma, recientemente se revelaron nuevos detalles sobre este agregado, y los fans están emocionados.

Por medio de nueva oficial, se ha revelado que estos tres nuevos niveles llegan los nombres de Jackson Dance, Boar Hunt, y Sewers. Si bien los detalles oficiales aún no han salido a la luz, los nombres nos dan una muy buena idea del tipo de contenido que encontraremos en cada capítulo adicional.

Comenzando con Jackson Dance y Boar Hunt, estas experiencias serán mucho más tranquilas y enfocadas en la narrativa. El primero de estos se llevaría a cabo en las primeras horas del juego, en donde podremos explorar Jackson en compañía de Ellie y sus amigos, y experimentar de una forma más personal el baile entre nuestra protagonista y Dina. Por su parte, Boar Hunt es un evento que se menciona en el diario de Ellie, y ahora podremos disfrutar de este momento de primera mano.

Por su parte, Sewers es algo mucho más complicado. Gracias a la imagen del sitio, sabemos que esta sección del juego se lleva a cabo justo antes de que Ellie llegue al hospital en Seattle. De esta forma, muchos han señalado que esta sección estará más enfocada al combate y al sigilo, donde tendremos que atravesar una zona infestada por enemigos. Junto a esto, y recordando al gran enemigo que habita debajo de esta locación, no sería una sorpresa que el jefe más memorable de The Last of Us Part II tenga una aparición en esta sección.

Lamentablemente, por el momento se desconoce si The Lost Levels será una opción en el menú, o si serán integrados en la experiencia principal. Pese a que no hay mucha información, es muy probable que este contenido esté separado, aunque tampoco se descarta que formen parte de la aventura en general de Ellie.

Junto a estos niveles adicionales, The Last of Us Part II: Remastered contará con un modo roguelike, en donde tendremos la oportunidad de controlar a diversos personajes mientras atravesamos diferentes niveles enfocados al combate y el sigilo. Por si fuera poco, la remasterización también será compatible con el DualSense, contará con una serie de mejoras visuales, e incluirá una serie de extras adicionales, como un modo para tocar diferentes instrumentos con el control.

The Last of Us Part II: Remastered estará disponible en el PlayStation 5 el próximo 19 de enero de 2024. Esta versión se puede conseguir por separado, ya sea por medio de su versión física o digital. Junto a esto, todos aquellos que ya tienen su copia de PlayStation 4, podrán actualizar su juego a la remasterización por solo $10 dólares adicionales.

Por último, también estará disponible The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, una edición de colección que incluye un Steelbook con el juego completo y contenido digital adicional para la versión de PS5, 47 tarjetas coleccionables de la Sociedad de Campeones en total, con ocho tarjetas holográficas de edición limitada, un parche de Washington Liberation Front, y una serie de pines coleccionables. Las pre-ordenas para The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition comenzarán el 5 de diciembre por medio de PlayStation Direct, y por el momento se desconoce si sitios como Amazon también tendrán este paquete.

Nota del Editor:

Estos tres niveles suenan muy interesantes. Si bien parece que Sewer es el que más ha llamado la atención, esto por la posibilidad de pelear contra uno de los jefes más memorables que The Last of Us Part II una vez más, el que más me llama la atención de Jackson Dance, ya que nos daría una mirada a la relación entre Ellie y Dina, y no se descarta una aparición de Joel.

Vía: PlayStation Store