Killer Instinct se convierte en free-to-play

El día de ayer, 22 de noviembre, se conmemoraron 10 años del lanzamiento del Killer Instinct que llegó a nuestras vidas a la par del Xbox One. Si bien muchos esperaban con ansias un anuncio relacionado con una nueva entrega para la serie, Iron Galaxy Studios, los desarrolladores, han revelado dos versiones más de este título, una free-to-play, y la Anniversary Edition.

Por medio de una presentación en línea enfocada en celebrar el décimo aniversario del Xbox One, Iron Galaxy Studios reveló que la versión base de la entrega más reciente de Killer Instinct se convertirá en un juego free-to-play para Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Aquí, todos los interesados podrán disfrutar de los modos single player, multiplayer y competitivo con una selección de peleadores que cambiará semanalmente. Esta no es una prueba gratuita, sino algo definitivo.

El segundo gran cambió que recibe Killer Instinct es la Anniversary Edition. Esta versión tendrá un precio de $30 dólares, e incluye los 29 peleadores disponibles hasta el momento, así como parte del contenido premium como el potenciador VIP Double XP, accesorios navideños y más. Todos aquellos que ya tengan en su poder la Definitive Edition, podrán acceder a la actualización de la Anniversary Edition de forma completamente gratuita.

Sin embargo, Killer Instinct Anniversary Edition no incluirá la aplicación Definitive Edition, que da acceso a entrevistas con desarrolladores y arte conceptual, así como las versiones independientes de Killer Instinct 1 y 2. Sin embargo, aquellos que ya tenían la Definitive Edition aún podrán acceder a este contenido. Iron Galaxy Studios ha dejado en claro que todas las compras que hiciste del juego a lo largo de los años, aún estarán en tu poder. Lamentablemente, aquellos que no hicieron esto, ya no podrán acceder a este contenido adicional.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para la versión free-to-play y la Anniversary Edition, aunque Iron Galaxy Studios ha señalado que se encuentran en la etapa final de desarrollo, por lo que darán a conocer esta información en una fecha posterior. Con The Game Awards a solo unos días de distancia, es probable que este sea el lugar indicado para dar a conocer los detalles de esta nueva versión del juego.

Para aquellos que no lo recuerdan, la nueva entrega en la serie, conocida simplemente como Killer Instinct, fue un juego de lanzamiento para el Xbox One, y llegó al mercado 17 años después del lanzamiento de Killer Instinct 2. Si bien los primeros títulos en la serie fueron desarrollados por Rare, el más reciente juego estuvo a cargo de Iron Galaxy Studios, y tuvo una recepción positiva.

A lo largo de los años, Killer Instinct de 2013 recibió múltiples actualizaciones que agregaron peleadores y modos de juego adicionales. Junto a esto, este título gozó de una escena competitiva bastante saludable, al grado de formar parte de múltiples ediciones del EVO. Pese a que han pasado 10 años desde su lanzamiento, los fans de la serie esperan que el siguiente título en esta franquicia sea anunciado pronto.

Un nuevo Killer Instinct no es del todo descabellado. Considerando que el último juego original de Iron Galaxy Studios fue Rumbleverse, battle royal que ya está muerto, el equipo tiene el tiempo para darle una nueva oportunidad a la serie creada originalmente por Rare, algo que le daría a todos los usuarios del Xbox Series X|S una exclusiva que valdría mucho la pena.

Te recordamos que la versión free-to-play y la Anniversary Edition de Killer Instinct llegarán en un futuro. En temas relacionados, Phil Spencer habla sobre el futuro de esta serie. De igual forma, rumores señalan que un nuevo Killer Instinct estaría en desarrollo.

Nota del Editor:

Killer Instinct es una gran serie de juegos de peleas. Tal vez no sea tan popular como Mortal Kombat o Street Fighter, pero el último juego en la serie demostró que tiene el potencial de competir contra estas dos series. Si Xbox lo desea, podría entregarnos una gran exclusiva que le daría a los usuarios del Series X|S y Game Pass una nueva adicción.

Vía: Iron Galaxy Studios