Ya hay quien interprete a Abby en segunda temporada de TLOU

Una de las preguntas más grandes en torno a la Temporada 2 de “The Last of Us” de HBO es quién interpretará a Abby. Los aficionados a los videojuegos saben que Abby es un personaje crucial en “The Last of Us Part II” y seguramente tendrá mucho tiempo en pantalla en la adaptación de la secuela realizada por HBO. Sin entrar en territorio de spoilers, Abby es definitivamente el nuevo personaje por el que los fanáticos de “The Last of Us” están más interesados en recibir noticias de casting.

En una nueva entrevista, el showrunner de “The Last of Us“, Craig Mazin, insinuó que es posible que ya hayan encontrado a su Abby.

“Tal vez”, dijo Mazin riendo cuando se le preguntó si sabe quién interpretará a Abby en la serie. “La huelga nos detuvo en seco. Las cosas estaban en proceso. Mira, Abby fue el primer papel que quisimos abordar. Tenemos un historial bastante bueno de hacer anuncios de reparto importantes y la gente diciendo ‘¿En serio?’ lo que probablemente continuará. Así que la gente puede no estar de acuerdo, pero creo que hasta ahora lo hemos hecho bien y parece que la audiencia cree que lo hemos hecho bien y la Academia también cree que lo hemos hecho bien”.

Mazin tiene razón en que las elecciones de reparto hasta ahora han recibido un gran reconocimiento crítico, ya que tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey recibieron nominaciones a los Emmy por sus interpretaciones de Joel y Ellie. Los fanáticos están esperando ver quién se unirá a Pascal y Ramsey en el reparto, pero con las huelgas en curso en Hollywood, no está claro cuándo se reanudarán los anuncios y la producción de la Temporada 2 de “The Last of Us“.

Cada vez que finalmente veamos más de la Temporada 2, sabemos que adaptará al menos parte de “The Last of Us Part II” de 2020. Mazin ha insinuado previamente que la Parte II requerirá más de una temporada de televisión para adaptarse, lo que será una gran diferencia de la primera temporada del programa que contó toda la historia del juego original.

Vía: IGN

Nota del editor: Pues… a mi sigue sin convencerme Ramsey, pero, ¿qué se le va a hacer? En cuanto a Abby, ya la odiamos desde el principio, puede ser interpretada por quien quieran. (Hace su berrinche y se va).