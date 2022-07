Se hace viral un juego de ritmo conocido como Peda Hero

El auge de los juegos de ritmo fue algo que distinguió a la década pasada en la industria, ya que franquicias como Guitar Hero y Rockband ayudaron a consolidar los dispositivos de plástico que emulaban instrumentos musicales. Y aunque muchos pensaron que su época de gloria ya había terminado, al parecer ciertos usuarios siguen tocando canciones de distinto tipo.

Mediante la plataforma de TikTok, un usuario conocido como junicito mostró una nueva forma de jugar a Guitar Hero, este es un modo al que bautizó como Peda Hero, el cual le permitió utilizar canciones regionales de México. Concretamente, se pueden escuchar temas bastante famosos como Adiós Amor del cantante y compositor, Christian Nodal.

Tras mostrar esto en redes, el video se volvió viral rápidamente, este causó una duda entre los usuarios, y esa es cómo poder utilizar este videojuego que está en boca de muchos en el mundo del internet. Y ahora se sabe, que el programa original se llama Clone Hero, y alberga bastantes canciones dentro del repertorio, no importa de qué parte del mundo se trate.

Para descargar el título, tan solo hay que acceder a su web oficial, lo mejor es que no se necesita contar con tanta memoria y si no está una canción de tu preferencia, fácilmente se pueden agregar. Así, muchos jugadores en el globo han podido incorporar no solo rock o regional mexicano, sino también reggaetón, trap, indie, electrónica, folk y mucho más.

Se puede jugar con una guitarra con adaptador USB o incluso el teclado de la PC.

Vía: TikTok